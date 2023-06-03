Ціна яєць: чи продовжать вони дешевшати у червні
З квітня по травень середня ціна яєць в Україні знизилась майже на 10 гривень за десяток. Однак це не межа: за прогнозами, влітку ціни продовжуватимуть падіння.
Чому яйця дешевшатимуть
Як розповіли 24 Каналу в Інституті аграрної економіки, причина здешевшання яєць – збільшення пропозиції на ринку. Іншими словами, цього продукту в Україні стає все більше.
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Це пов’язано з приходом на ринок продукції приватних господарств. Які виробляють приблизно половину всього обсягу яєць в Україні.
На скільки здешевшали яйця
- У квітні середня ціна десятка яєць складала 70,6 гривні.
- А вже у травні вона знизилась до 61,65 гривні.
- Тобто за місяць яйця здешевшали на 12,7 %.
Чому ціни в супермаркетах різні
Однією ж з причин різних цін на яйця в супермаркетах є їхнє походження, пояснили в Інституті:
- Нефасовані яйця дешевші
Зазвичай це продукція приватних господарств або виробників, які не можуть дозволити собі витрати на пакування. Поточна ціна, за даними Інституту, коливається в межах від 37,9 гривні (Varus) до 52,5 гривні (Auchan).
- Фасовані яйця дорожчі
Це продукція фірмової марки виробника. Ціна яєць популярних брендів в сегменті фасованих яєць коливається залежно від торговельної мережі.