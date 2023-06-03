Ціна яєць: чи продовжать вони дешевшати у червні

З квітня по травень середня ціна яєць в Україні знизилась майже на 10 гривень за десяток. Однак це не межа: за прогнозами, влітку ціни продовжуватимуть падіння.

Чому яйця дешевшатимуть

Як розповіли 24 Каналу в Інституті аграрної економіки, причина здешевшання яєць – збільшення пропозиції на ринку. Іншими словами, цього продукту в Україні стає все більше.

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Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Це пов’язано з приходом на ринок продукції приватних господарств. Які виробляють приблизно половину всього обсягу яєць в Україні.

На скільки здешевшали яйця

У квітні середня ціна десятка яєць складала 70,6 гривні.

А вже у травні вона знизилась до 61,65 гривні.

Тобто за місяць яйця здешевшали на 12,7 %.

Триватиме здешевшання яєць, за очікуваннями, до середини літа.

Чому ціни в супермаркетах різні

Однією ж з причин різних цін на яйця в супермаркетах є їхнє походження, пояснили в Інституті:

Нефасовані яйця дешевші

Зазвичай це продукція приватних господарств або виробників, які не можуть дозволити собі витрати на пакування. Поточна ціна, за даними Інституту, коливається в межах від 37,9 гривні (Varus) до 52,5 гривні (Auchan).

Фасовані яйця дорожчі

Це продукція фірмової марки виробника. Ціна яєць популярних брендів в сегменті фасованих яєць коливається залежно від торговельної мережі.