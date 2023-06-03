Почему яйца будут дешеветь
Как рассказали 24 Каналу в Институте аграрной экономики, причина удешевления яиц – увеличение предложения на рынке. Другими словами, этого продукта в Украине становится все больше.
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Это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств. Которые производят примерно половину всего объема яиц в Украине.
На сколько подешевели яйца
- В апреле средняя цена десятка яиц составляла 70,6 гривны.
- А уже в мае она снизилась до 61,65 грн.
- Есть за месяц яйца подешевели на 12,7%.
Почему цены в супермаркетах разные
Одной из причин разных цен на яйца в супермаркетах является их происхождение, пояснили в Институте:
- Нефасованные яйца дешевле
Обычно это продукция частных хозяйств или производителей, которые не могут позволить себе расходы на упаковку. Текущая цена, по данным Института, колеблется в пределах от 37,9 грн (Varus) до 52,5 грн (Auchan).
- Фасованные яйца дороже
Это продукция фирменной марки изготовителя. Цена яиц популярных брендов в сегменте фасованных яиц колеблется в зависимости от торговой сети.