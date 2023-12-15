В Україні знову подорожчали яйця: як зміниться ціна під час новорічних свят

Яйця на українському ринку знову подорожчали, і до новорічних свят ціна тільки зросте. Це пов'язано як зі зростанням попиту, так і з зимовими похолоданнями, через які птиця несеться менше.

Скільки коштують яйця

Нині десяток яєць коштує в середньому 60 гривень. А ближче до нового року вони можуть подорожчати до 70 гривень.

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Теперішня ціна на яйця на 7% перевищує показники минулого місяця, пояснює аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

В порівнянні з груднем 2022 року ціна на яйця зараз на 19% нижча. В період новорічних свят ціна на яйця може ще зрости, але не перевищити показника 70 грн за десяток,

— зазначає експертка.

Загалом впродовж року є два пікові періоди зростання цін на яйця: напередодні новорічних свят та на Великдень. Це зумовлює зростання попиту на продукцію серед населення.

Крім того, в період новорічних свят птиця в господарствах населення дуже погано несеться через низькі температури, що скорочує пропозицію на ринку та в комбінації з підвищеним попитом призводить до зростання цін,

— додає Світлана Литвин.

Як змінювалися ціни на яйця

Споживчі ціни у листопаді 2023 року зросли на 5,1%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Однак стрімко падає вартість на яйця, ціни на які знизились – аж на 22,3%.

Торік у січні ціни на яйця стартували з ціни 63,12 гривні за десяток і до кінця квітня вони тримались на рівні 57,78 – 63,11 гривні. У травні почалося різке зменшення ціни з 44,50 гривні до 38,99 гривні за десяток у липні.

У серпні ж споживча ціна курячих яєць почала трохи підростати (+0,1%) і становила 39,02 гривні за десяток. А в жовтні середньомісячна ціна на яйця становила 48,75 гривні за десяток.