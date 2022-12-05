Через блекаути в Україні можуть зрости ціни на яйця

Блекаути та планові відключення світла дестабілізують роботу птахофабрик. Дорожчають затрати на їх обігрів. Це своєю чергою збільшує собівартість виробництва курятини та яєць.

За словами виконавчого директора асоціації «Союз птахівників України» Сергія Карпенка, такі умови змушують виробників переглядати зменшення виробництва.

Цікаво Чи дійсно яйця подешевшають: аналітик дав відповідь

Для забезпечення необхідних умов у пташниках виробники підключають електроживлення за допомогою генераторів. Це обходиться у рази дорожче, аніж зазвичай.

Безперебійна робота електроустаткування є критично важливою, оскільки воно забезпечує життєдіяльність птиці у приміщеннях,

– пояснює Карпенко.

Через це виробники можуть закласти додаткові витрати у вартість продукції або ж зменшити виробництво. Нагадаємо, у листопаді ми повідомляли, що ціни на яйця в Україні припинили ріст.

Скільки коштують яйця зараз

За даними Мінфіну, середньомісячна ціна на десяток курячих яєць марки "Ясенсвіт" у листопаді склала 73 гривні. У той час в грудні середня по магазинах поточна ціна піднялася до 74 гривень за десяток. Яйця марки "Квочка" наразі коштують 74,15 гривні.