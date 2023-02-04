ЄС затвердив граничний рівень цін на російські нафтопродукти: чи вигідно це Україні

Євросоюз та країни G7 запровадили цінову стелю на російські нафтопродукти. Через певний час Росія відчує на собі наслідки цього рішення.

Про це 24 Каналу розповів економіст та фінансовий аналітик Віталій Шапран. Цінова стеля на російські нафтопродукти починає діяти з 5 лютого 2023 року.

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ЄС встановив 2 граничні показники ціни на російські нафтопродукти:

100 доларів за барель – для більш вартісних нафтопродуктів, наприклад, бензину та дизпалива;

45 доларів за барель – для бюджетніших нафтопродуктів, зокрема, мазуту.

Вплив на вартість пального в Україні

Як зазначив Шапран, перша цінова стеля – 100 доларів за барель – дуже цікавий показник для України.

Віталій Шапран Економіст, фінансовий аналітик Це означає, що наші АЗС можуть закуповувати це пальне в Болгарії, Угорщині та в інших країнах за ціною приблизно 25 гривень за літр. Навіть за умови повернення до системи оподаткування довоєнного плану ми не повинні отримати зростання цін на наших АЗС.

Він додав, що регіони на Заході України, які розташовані ближче до кордонів з Угорщиною та Румунією, повинні відчути невелике зниження цін на пальне.

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Через пів року Росія відчує проблеми

Фінансовий аналітик зазначив, що реакція Росії на рішення ЄС доволі цинічна, насамперед стосовно власних громадян.

У Росії ухвалили рішення, що незалежно від того, якою буде гранична ціна на нафту, вони будуть брати податки зі своїх нафтових компаній за тими цінами, за якими Росія зараз торгує з Китаєм та Індією. Тобто росіяни націлені на ціну вище 60 доларів за барель,

– розповів Шапран.

Економіст вважає, що за таких умов за пів року більшості компаній стане невигідно працювати у Росії.

"Насамперед це стосуватиметься приватних компаній, які там залишилися. Це може викликати певне обурення та протести серед приватників, які працюють у цій галузі", – додав Шапран.

Удар по російській логістиці

З 5 грудня 2022 року набула чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти, що доставляється морем у випадку, якщо її ціна перевищує певну стелю – price cap. ЄС встановив цю ціну на рівні 60 доларів за барель.

При цьому умови постачання нафти трубопроводами на той момент не змінювалися. Однак, за словами економіста, ніхто не очікував, що це рішення завдасть настільки потужного удару по російській логістиці.

"У росіян транспортна інфраструктура виявилася неготовою до такого. Саме через удар по логістиці у них ціна на нафту знижувалася до межі менше ніж 40 доларів за барель саме у російських портах", – зауважив Шапран.

Як ембарго на російську нафту вплинуло на Росію

Фінансовий аналітик додав, що це вдарило по російській нафтовій галузі.

Віталій Шапран Економіст, фінансовий аналітик Ми бачили дисконт більш ніж 50% відносно до ціни на нафту марки Brent. Російська марка Urals завжди була трохи гіршою та дешевшою. Але якщо прослідкувати історичний дисконт, то він зазвичай був не більше 10%.

Шапран додав, що проблеми з дисконтом були спричинені саме обмеженням цін на нафту, яка постачалася морським шляхом.

Проблеми Росії: коротко