Інфляція в Туреччині продовжує зростати до рекордних рівнів

У січні інфляція в Туреччині відзначила найбільший місячний стрибок з серпня. Показники були на 6,7% більші, ніж у грудні, а в річному розрізі склали 65%.

Ціни ростуть

За рік індекс споживчих цін у Туреччині зріс до 64,86%. Їжа, напої та тютюн, а також транспорт, зросли від приблизно 5% до 7% на місяць, тоді як житло зросло на 7,4% з грудня.

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Сектори з найбільшими щомісячними підйомами цін були:

охорона здоров'я — 17,7%;

готелі, кав'ярні та ресторани — 12%;

товари та послуги загального вжитку — трохи більше 10%.

! Єдиним сектором, що показав щомісячне зменшення цін, були одяг та взуття зі зниженням на 1,61%.

Економісти стверджують, що щомісячні зростання пов'язані зі значним підвищенням мінімальної заробітної плати, яке турецький уряд запланував на 2024 рік. Мінімальна заробітна плата на рік збільшилася до 17 002 турецьких лір, що еквівалентно 556,50 доларам на місяць.

Боротьба з інфляцією

Центробанк Туреччини намагається зменшити інфляцію, впроваджуючи вісім послідовних підвищень облікової ставки з травня 2023 року на суму 3650 базисних пунктів. Останнє підвищення ставки, що відбулося 25 січня, збільшило ключову облікову ставку на 250 базисних пунктів до 45%.

Дані про інфляцію січня "підкреслюють продовження сили інфляції у сфері послуг і можуть покласти тиск на нового голову центрального банку Карахана щодо відновлення процесу стиснення грошової політики центрального банку",

— зазначає старший економіст із ринків видання Capital Economics Ліам Піч.

За рік ліра втратила 38% відносно долара і понад 80% вартості протягом останніх п'яти років.

! Останні дані про інфляцію надійшли лише за декілька днів після того, як голова Центрального банку Туреччини Гафізе Гайе Еркан оголосила про свою відставку. Піти у відставку вона вирішила через "кампанію з утиску репутації" та потребу захисту своєї родини.

Еркан стала головою банку за указом президента в червні 2023 року й запустила реформи монетарної політики Туреччини та подальшу серію підвищень облікової ставки.