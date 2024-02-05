Цены растут

За год индекс потребительских цен в Турции вырос до 64,86%. Еда, напитки и табак, а также транспорт, выросли от примерно 5% до 7% в месяц, тогда как жилье выросло на 7,4% с декабря.

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Секторы с наибольшими ежемесячными подъемами цен были:

здравоохранение - 17,7%;

гостиницы, кофейни и рестораны - 12%;

товары и услуги общего потребления - чуть более 10%.

Интересно! Единственным сектором, показавшим ежемесячное уменьшение цен, были одежда и обувь со снижением на 1,61%.

Экономисты утверждают, что ежемесячные роста связаны со значительным повышением минимальной заработной платы, которое турецкое правительство запланировало на 2024 год. Минимальная заработная плата на год увеличилась до 17 002 турецких лир, что эквивалентно 556,50 долларам в месяц.

Борьба с инфляцией

Центробанк Турции пытается уменьшить инфляцию, внедряя восемь последовательных повышений учетной ставки с мая 2023 года на сумму 3650 базисных пунктов. Последнее повышение ставки, состоявшееся 25 января, увеличило ключевую учетную ставку на 250 базисных пунктов до 45%.

Данные об инфляции января "подчеркивают продолжение силы инфляции в сфере услуг и могут оказать давление на нового председателя центрального банка Карахана по восстановлению процесса сжатия денежной политики центрального банка",

- отмечает старший экономист по рынкам издания Capital Economics Лиам Пич.

За год лира потеряла 38% относительно доллара и более 80% стоимости в течение последних пяти лет.

Заметьте! Последние данные об инфляции поступили всего через несколько дней после того, как глава Центрального банка Турции Гафизе Гайе Эркан объявила о своей отставке. Уйти в отставку она решила из-за "кампании по ущемлению репутации" и необходимости защиты своей семьи.

Эркан стала главой банка по указу президента в июне 2023 года и запустила реформы монетарной политики Турции и дальнейшую серию повышений учетной ставки.