Туреччина націлена витіснити Росію з газового ринку ЄС

Туреччина активно прагне розширити свою роль на енергетичному ринку, пропонуючи домовленості щодо видобутку газу біля Кіпру. Крім того, Анкара готова забезпечити транспортування азербайджанського газу до Європи.

Туреччина бореться за газовий ринок ЄС

Анкара активно веде дипломатичні зусилля для започаткування діалогу з Брюсселем, передає 24 Канал із посиланням на Politico. До цього енергетичні переговори між Анкарою та Брюсселем були призупинені у 2019 році через суперечку між Туреччиною та Кіпром щодо прав на буріння газу в Середземному морі.

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Посол Туреччини в ЄС Фарук Каймакчі в коментарі виданню зазначив, що енергетична співпраця стане пріоритетом у рамках запланованого "розморожування" відносин з ЄС.

У нас є Південний газовий коридор. У нас є 18 мільярдів кубометрів газу, які надходять в основному з Азербайджану. І ми можемо легко розширити це, підключивши його до середземноморського газу. Наша роль є, наш потенціал є,

– сказав дипломат.

Окрім транспортування азербайджанського газу та експорту власних запасів, Туреччина імпортує паливо з Росії через трубопровід "Турецький потік" дном Чорного моря. А все тому, що після завершення угоди про транзит російського газу через Україну, цей підводний маршрут став єдиним, через який Москва може постачати газ до Європи.