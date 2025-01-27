Туреччина бореться за газовий ринок ЄС

Анкара активно веде дипломатичні зусилля для започаткування діалогу з Брюсселем, передає 24 Канал із посиланням на Politico. До цього енергетичні переговори між Анкарою та Брюсселем були призупинені у 2019 році через суперечку між Туреччиною та Кіпром щодо прав на буріння газу в Середземному морі.

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Посол Туреччини в ЄС Фарук Каймакчі в коментарі виданню зазначив, що енергетична співпраця стане пріоритетом у рамках запланованого "розморожування" відносин з ЄС.

У нас є Південний газовий коридор. У нас є 18 мільярдів кубометрів газу, які надходять в основному з Азербайджану. І ми можемо легко розширити це, підключивши його до середземноморського газу. Наша роль є, наш потенціал є,

– сказав дипломат.

Окрім транспортування азербайджанського газу та експорту власних запасів, Туреччина імпортує паливо з Росії через трубопровід "Турецький потік" дном Чорного моря. А все тому, що після завершення угоди про транзит російського газу через Україну, цей підводний маршрут став єдиним, через який Москва може постачати газ до Європи.