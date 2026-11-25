Ворог продовжує системний терор проти вітчизняної енергетики, намагаючись зірвати опалювальний сезон. Чергова нічна атака змусила газовиків піти на екстрені заходи та зупинити роботу важливого підприємства.

По чому ворог вдарив на Полтавщині

Уночі 25 листопада російські війська завдали цілеспрямованого удару по газовидобувній інфраструктурі групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Внаслідок ворожої атаки на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, через що роботу об'єкта довелося повністю зупинити, розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Головна мета окупантів – позбавити українські родини тепла цієї зими.

Це не перша така атака і, на жаль, не остання. Ворог цілеспрямовано б'є по видобутку газу,

– наголосив Федоренко.

За його словами, фахівці зможуть оцінити реальні збитки та визначити подальші кроки для відновлення лише після того, як це дозволить безпекова ситуація.

З настанням холодів Росія змістила фокус своїх атак на критичні вузли, від яких безпосередньо залежить стабільність опалення в оселях громадян. Зупинка навіть одного газовидобувного об'єкта створює додаткове навантаження на систему, проте енергетики запевняють, що загальних запасів у сховищах наразі достатньо для проходження зими. Головне завдання для споживачів зараз – вчасно сплачувати за комунальні послуги, щоб компанія мала фінансовий ресурс для швидкого ремонту пошкоджених мереж та закупівлі нового обладнання.

Якою є передісторія ударів по газовій інфраструктурі

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили вже понад 800 цілеспрямованих атак на об'єкти "Нафтогазу". Лише за останній тиждень інтенсивність ударів суттєво зросла. Зокрема, 18 листопада окупанти вдарили по системах видобутку у Дніпропетровській та Полтавській областях.

Згодом, 22 листопада, ворог скинув авіабомбу на дільницю газової служби на Дніпропетровщині, внаслідок чого троє працівників компанії отримали поранення та контузії. Попри колосальні руйнування та щоденний ризик для життя газовиків, підприємства не зупиняють видобуток блакитного палива, щоб українці гарантовано залишалися з теплом.