Російський удар знищив відділення "Нової пошти" на Київщині: що з посилками

У ніч проти 24 вересня ворог знищив ще одне відділення "Нової пошти". Також від російського удару зазнало пошкоджень сортувальне депо компанії в Києві.

Які наслідки атаки

Внаслідок атаки повністю знищене відділення №6 на Київщині, повідомили в "Новій пошті".

На щастя, ніхто з працівників компанії не постраждав, хоча частина клієнтського вантажу згоріла. Проте деякі відправлення все ж вдалося врятувати.

Вцілілі посилки ми вже переміщуємо на іншу локацію. Номер та адресу відділення повідомимо отримувачам додатково,

– йдеться в повідомленні компанії.

Наразі наслідки ворожої атаки продовжують ліквідовувати.

Що буде з посилками

"Нова пошта" пообіцяла компенсувати клієнтам повну оголошену цінність усіх відправлень, які були знищені під час удару.

Щоб мінімізувати затримки з доставкою посилок, компанія уже запустила резервні логістичні маршрути.

Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись у мобільному застосунку та на сайті Нової пошти,

– нагадали в "НП".

Що відомо про попередні атаки на "Нову пошту"

Російські військові вже не вперше цілеспрямовано б'ють по інфраструктурі поштових операторів України.

Нагадаємо, раніше ввечері 12 вересня ворог вдарив реактивним безпілотником по Одесі. Тоді постраждало відділення "Нової пошти".

3 вересня Росія атакувала Дніпро ракетою-дроном "Бандероль". Внаслідок удару були знищені депо та відділення "Нової пошти". Дрон забрав життя працівника компанії.

У ніч проти 31 серпня ворог вдарив безпілотником по інноваційному терміналу "НП" в Одесі, Влучанням була знищена важлива сортувальна лінія європейського зразка. Через пошкодження обладнання не підлягає відновленню.