Вже відомо, що постраждали дві людини. Відповідну інформацію оприлюднила ДСНС.

Які ще наслідки удару по Одещині?

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що пошкоджено фасад будівлі, скління та вантажний автомобіль.

Судячи з оприлюднених фото, постраждало відділення "Нової пошти".

Перші хвилини після атаки по Одещині: дивіться відео (Увага! Містить кадри, що можуть бути неприйнятними для деяких осіб! 18+)

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.

Разом із рятувальниками на місці удару працювали 2 місцеві пожежні команди.

Наслідки удару по "Новій пошті" на Одещині / Фото ДСНС, Одеської ОВА

Зауважимо, що Росія вже не вперше атакує "Нову пошту". Зокрема, наприкінці серпня під удар потрапив інноваційний термінал в Одесі. Крім того, вже на початку вересня було знищено депо та відділення компанії у Дніпрі. У результаті загинула щонайменше одна людина.

Також варто додати, що Одеса та область ледь не щодня перебувають під атаками – ворог застосовує як ракети, так і ударні БпЛА. Напередодні вночі та вранці регіон перебував під масованим ударом – відомо про щонайменше одну жертву та понад 30 постраждалих.