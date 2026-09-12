Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Що відомо про наслідки масованої атаки на Одещину?

Російська армія завдала удару по цивільних об'єктах регіону. Внаслідок влучання повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки.

Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки та газопровід низького тиску. На місці події екстрені служби надають усю необхідну допомогу пораненим.

За іншою адресою внаслідок обстрілу пошкоджено ще три житлові будинки, один з яких зруйновано вщент. Також там зафіксовано пошкодження газопроводу, проте інформація про травмованих за цією адресою не надходила.

На місцях ворожих ударів працюють усі відповідні служби, розгорнуто оперативні штаби. Фахівці продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки та фіксацію злочинів.

Наслідки російського терору на Одещині / Фото з телеграм-каналу Олега Кіпера, Одеська ОВА

Нагадаємо, Росія тероризувала також й інші регіони України. Уночі 12 вересня російські війська атакували Дніпро, Запоріжжя та інші населені пункти Дніпропетровщини.

У Запоріжжі внаслідок удару по приватному сектору загинули двоє людей – 64-річна жінка та 37-річний чоловік, ще четверо постраждали. У Дніпрі зафіксували пожежу на промисловому об'єкті, а на Нікопольщині та Синельниківщині пошкоджені будинки й сталися займання.

Крім того, окупанти у ніч на 12 вересня атакували Кривий Ріг балістичними ракетами, а під ранок – ударними безпілотниками. Внаслідок ударів загинув чоловік, ще одна людина вважається зниклою безвісти, троє людей постраждали. Також пошкоджені промислове підприємство, п'ять багатоквартирних будинків, медзаклад, три заклади освіти та об’єкти бізнесу.

Зазначимо, російська атака 7 вересня змусила Прилуцьку тютюнову фабрику British American Tobacco тимчасово зупинити роботу. Удар припав по сигаретному цеху, наразі підприємство оцінює пошкодження та збитки. Терміни відновлення роботи поки не називають. Працівники під час атаки перебували в укритті, тому серед них загиблих і важкопоранених немає.