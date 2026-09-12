У Запоріжжі відомо про двох жертв російської агресії. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Що відомо про обстріл Дніпра та Запоріжжя вночі 12 вересня та його наслідки?

Російські війська серед ночі 12 вересня завдали повітряних ударів по Україні. Постраждали міста Дніпро та Запоріжжя.

Як повідомляє Дніпропетровська ОВА, у Дніпрі внаслідок повітряної атаки виникла займання на території промислового об'єкта. На щастя, попередньо, минулося без постраждалих.

У Запоріжжі, за даними Запорізької ОВА, ситуація виявилася гіршою. Після влучання ворожого безпілотника по житлових будинках у приватному секторі спалахнули пожежі та зафіксовано руйнування.

Рятувальники під час розбору завалів витягнули трьох людей. На жаль, двоє з них загинули – це 64-річна жінка та 37-річний чоловік. Також виявили травмовану жінку.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 12 вересня: дивіться відео ОВА

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що на момент публікації повітряна атака Росії по Україні триває. Якщо у вашому регіоні тривога – подбайте про безпеку!