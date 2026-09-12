Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно о последствиях массированной атаки на Одесскую область?

Российская армия нанесла удар по гражданским объектам региона. В результате попадания полностью разрушены верхние этажи жилого многоэтажного дома.

Взрывной волной повреждены соседние жилые дома и газопровод низкого давления. На месте происшествия экстренные службы оказывают всю необходимую помощь раненым.

По другому адресу в результате обстрела повреждены еще три жилых дома, один из которых разрушен до основания. Также там зафиксировано повреждение газопровода, однако информация о пострадавших по этому адресу не поступала.

На местах вражеских ударов работают все соответствующие службы, развернуты оперативные штабы. Специалисты продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки и фиксацию преступлений.

Последствия российского террора в Одесской области / Фото с телеграм-канала Олега Кипера, Одесская ОГА

Напомним, Россия терроризировала также и другие регионы Украины. Ночью 12 сентября российские войска провели атаку на Днепр, Запорожье и другие населенные пункты Днепропетровской области.

В Запорожье в результате удара по частному сектору погибли два человека – 64-летняя женщина и 37-летний мужчина, еще четверо пострадали. В Днепре зафиксирован пожар на промышленном объекте, а в Никопольском и Синельниковском районах повреждены дома и произошли возгорания.

Кроме того, оккупанты в ночь на 12 сентября провели атаку на Кривой Рог баллистическими ракетами, а под утро – ударными беспилотниками. В результате ударов погиб мужчина, еще один человек числится пропавшим без вести, трое человек пострадали. Также повреждены промышленное предприятие, пять многоквартирных домов, медицинское учреждение, три учебных заведения и объекты бизнеса.

Отметим, что российская атака 7 сентября вынудила Прилуцкую табачную фабрику British American Tobacco временно приостановить работу. Удар пришелся по сигаретному цеху, в настоящее время предприятие оценивает повреждения и убытки. Сроки возобновления работы пока не называются. Работники во время атаки находились в укрытии, поэтому среди них нет погибших и тяжелораненых.