Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Що відомо про атаку?

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки постраждали троє людей. Двоє чоловіків віком 54 та 58 років отримали серйозні поранення. Обох постраждалих доправили до лікарні. Один із них перебуває у стані середньої тяжкості, інший – у важкому стані. Наразі чоловіки перебувають в операційній, лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Внаслідок ударів пошкоджено промислове підприємство, п'ять багатоквартирних будинків, Центр медико-санітарної допомоги, три заклади освіти та об'єкти бізнесу. Інформація про масштаби руйнувань та інші можливі наслідки атаки наразі уточнюється.

Для ліквідації наслідків російського обстрілу в Кривому Розі залучили всі необхідні служби.

З 08:00 у найближчій школі, де раніше вже працював такий пункт, розгорнуть штаб допомоги постраждалим. Мешканці зможуть там подати заяви на матеріальну допомогу від міста, отримати необхідні будівельні матеріали, а також звернутися по допомогу до комунальних бригад.

Водночас містян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки загроза повторних ударів зберігається.

Яка ситуація в районі?

У Криворізькому районі інших обстрілів не зафіксували. Водночас російські війська атакували Нікопольський район. Ворог бив дронами та артилерією по Нікополю та Марганецькій громаді.

Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки та пожежну частину, однак, за попередньою інформацією, люди не постраждали.

Попри нічну атаку, у Кривому Розі всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у штатному режимі.