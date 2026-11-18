Атаки практично щодня: Росія вдарила по об'єктах "Нафтогазу" у двох областях
Російські війська 18 листопада завдали ударів по об'єктах "Нафтогазу" у Дніпропетровській та Полтавській областях. Ворог поцілив у системи видобутку і розподілу газу, проте працівники залишилися неушкодженими.
Наразі фахівці компанії оцінюють масштаби завданих пошкоджень, однак ліквідацію наслідків ускладнює небезпека повторних ударів. Про деталі ворожої атаки повідомили у телеграмі Групи "Нафтогаз".
Що відомо про наслідки ударів?
Під ударом ворожих сил опинилася газова інфраструктура одразу у двох регіонах України.
Російські війська прицільно б'ють по критичних вузлах, від стабільності яких залежить опалення в оселях громадян протягом зимового періоду.
Інтенсивність ворожих атак по критичній інфраструктурі Групи зростає. Практично щодня ворог б'є по об'єктах видобутку та розподілу газу, від яких залежить тепло в домівках українців цієї зими. Наразі ми оцінюємо масштаби руйнувань. Але найважливіше, що працівники підприємств залишились неушкодженими,
– зазначив Сергій Федоренко.
Систематичні атаки на енергетику
Російська армія останнім часом суттєво посилила системний тиск на українську паливно-енергетичну мережу напередодні холодів.
Зокрема, 14 листопада окупанти поцілили безпілотниками в об'єкт на Полтавщині, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.
Також 12 листопада ворог ударив двома ракетами по підприємству компанії на Чернігівщині, спричинивши значні руйнування технологічного обладнання.