Російські війська 18 листопада завдали ударів по об'єктах "Нафтогазу" у Дніпропетровській та Полтавській областях. Ворог поцілив у системи видобутку і розподілу газу, проте працівники залишилися неушкодженими.

Наразі фахівці компанії оцінюють масштаби завданих пошкоджень, однак ліквідацію наслідків ускладнює небезпека повторних ударів. Про деталі ворожої атаки повідомили у телеграмі Групи "Нафтогаз".

Що відомо про наслідки ударів?

Під ударом ворожих сил опинилася газова інфраструктура одразу у двох регіонах України.

Російські війська прицільно б'ють по критичних вузлах, від стабільності яких залежить опалення в оселях громадян протягом зимового періоду.

Інтенсивність ворожих атак по критичній інфраструктурі Групи зростає. Практично щодня ворог б'є по об'єктах видобутку та розподілу газу, від яких залежить тепло в домівках українців цієї зими. Наразі ми оцінюємо масштаби руйнувань. Але найважливіше, що працівники підприємств залишились неушкодженими,

– зазначив Сергій Федоренко.

Систематичні атаки на енергетику

Російська армія останнім часом суттєво посилила системний тиск на українську паливно-енергетичну мережу напередодні холодів.

Зокрема, 14 листопада окупанти поцілили безпілотниками в об'єкт на Полтавщині, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Також 12 листопада ворог ударив двома ракетами по підприємству компанії на Чернігівщині, спричинивши значні руйнування технологічного обладнання.