Російські війська обстріляли склади АТБ в Бучанському районі

Російські військові 8 жовтня завдали удару по складських приміщеннях мережі супермаркетів АТБ у Бучанському районі Київської області.

Про це повідомили в пресслужбі АТБ у коментарі виданню "РБК-Україна".

Що відомо про удар?

Компанія офіційно підтвердила факт влучання по своїх логістичних об'єктах у Бучанському районі. Наразі представники мережі утримуються від розголошення додаткових подробиць з міркувань безпеки.

"Ми підтверджуємо влучання", – зазначили у пресслужбі торговельної мережі. У компанії також додали, що інформація щодо можливого травмування співробітників ще уточнюється: "Щодо постраждалих, чи є вони серед працівників, на цей момент невідомо. Будемо сподіватися, що постраждалих немає".

Варто нагадати, що про вороже влучання у складські приміщення раніше повідомив голова Київської обласної держадміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, внаслідок удару поранено трьох людей, одного з яких госпіталізували, а двом іншим надали медичну допомогу на місці.

На місці події продовжують працювати підрозділи екстрених служб. "Ліквідація пожежі триває. До ліквідації наслідків ворожого удару залучені всі необхідні оперативні служби", – наголосив голова Київської ОДА.

Крім цього, кількома днями раніше, 5 жовтня, АТБ зазнала хакерської атаки. Компанія підтвердила факт інциденту й запевнила, що персональні дані користувачів не постраждали.

Систематичні обстріли логістичних об'єктів

Як уже повідомлялося на нашому сайті, це не перший випадок обстрілу логістичної інфраструктури ритейлерів у регіоні.

Наприкінці вересня ворожі удари пошкодили два склади АТБ у Броварському районі, що призвело до пожеж і незначного перевищення концентрації аміаку в зоні займання. Крім того, ворожих атак зазнавали складські приміщення мереж "Фора" та "Ашан".