Українські безпілотники за останні тижні завдали чимало ударів по великих нафтопереробних заводах і об'єктах енергетичної інфраструктури в Росії. Атаки призвели до пожеж, зупинки виробництва і перебоїв у роботі підприємств.

Скільки втратила Росія від атак українських дронів?

За підрахунками аналітиків, нещодавні атаки українських безпілотників вивели з ладу підприємства, на частку яких припадає не менше 17% нафтопереробних потужностей Росії. Це становить близько 1,1 мільйона барелів на добу, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

На скільки постраждав Сизранський НПЗ?

Українські військові повідомили, що в серпні на території Сизранського нафтопереробного заводу в Самарській області сталася пожежа. До цього його потужність становила 8,5 млн тонн на рік.

15 серпня військові також заявили про удар по цьому підприємству. За даними двох галузевих джерел, Сизранський НПЗ зупинив виробництво і приймання нафти.

Якими були удари по Краснодарському НПЗ?

Українські військові також повідомили про серію вибухів і пожежу на Краснодарському нафтопереробному заводі, який щорічно випускає близько 3 мільйонів тонн світлих нафтопродуктів.

13 серпня влада повідомила про пожежу на Слов'янському НПЗ, що виникла через уламки знищеного безпілотника. Загоряння вдалося швидко ліквідувати, постраждалих не було.

Пожежа на Краснодарському НПЗ після нічної атаки БПЛА / фото Astra

7 серпня уламки дрона спричинили пожежу на Афіпському НПЗ, проте масштаби збитків поки невідомі. 7 липня атака безпілотників призвела до падіння уламків на територію Ільського НПЗ.

Якими були удари по Усть-Лузі?

Російський нафтовий термінал в Усть-Лузі на Балтиці у вересні працюватиме приблизно на половину потужності – близько 350 тисяча барелів на добу. Це пов'язано з пошкодженням трубопровідної інфраструктури в результаті ударів українських безпілотників.

Які наслідки атак на трубопровід "Дружба"?

Постачання нафти до Угорщини та Словаччини радянським трубопроводом "Дружба" були перервані після удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Брянській області.

Атака на ЛВДС "Унеча" у Брянську / Фото росЗМІ

Українські військові заявили, що 13 серпня дрони атакували насосну станцію, спричинивши пошкодження та велику пожежу.

Якими були удари по Новошахтинську?

У серпні влада Росії повідомила про пожежу після удару безпілотника по промисловому майданчику в Новошахтинську Ростовської області, де розташований нафтопереробний завод.

На НПЗ сталась масштабна пожежа, яку не могли ліквідувати п'ять днів.

Якими були удари по Волгоградському НПЗ?

Українські військові заявили 14 серпня про атаку дронами на нафтопереробний завод у Волгоградській області, що спричинило масштабні пожежі. За словами двох джерел, підприємство, яким керує компанія "Лукойл", було зупинено.

Ураження Волгоградського нафтопереробного заводу / скриншот

Раніше, в лютому, цей НПЗ також припиняв роботу на тиждень після атаки безпілотника.

Якими були атаки на Саратовський НПЗ?

Українські військові повідомили, що в ніч на 10 серпня її дрон атакував нафтопереробний завод у Саратовській області. Це призвело до вибуху і пожежі.

Пожежа на НПЗ в Саратові / Фото із телеграм-каналу Андрія Коваленка

Раніше, в лютому, цей завод також був змушений призупинити виробництво палива після удару безпілотника.

Що ще треба знати про Удари по НПЗ Росії?