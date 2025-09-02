Украинские беспилотники за последние недели нанесли немало ударов по крупным нефтеперерабатывающим заводам и объектам энергетической инфраструктуры в России. Атаки привели к пожарам, остановке производства и перебоям в работе предприятий.

Сколько потеряла Россия от атак украинских дронов?

По подсчетам аналитиков, недавние атаки украинских беспилотников вывели из строя предприятия, на долю которых приходится не менее 17% нефтеперерабатывающих мощностей России. Это составляет около 1,1 миллиона баррелей в сутки, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

На сколько пострадал Сызранский НПЗ?

Украинские военные сообщили, что в августе на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области произошел пожар. До этого его мощность составляла 8,5 млн тонн в год.

15 августа военные также заявили об ударе по этому предприятию. По данным двух отраслевых источников, Сызранский НПЗ остановил производство и приемку нефти.

Какими были удары по Краснодарскому НПЗ?

Украинские военные также сообщили о серии взрывов и пожаре на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе, который ежегодно выпускает около 3 миллионов тонн светлых нефтепродуктов.

13 августа власти сообщили о пожаре на Славянском НПЗ, возникшем из-за обломков уничтоженного беспилотника. Возгорание удалось быстро ликвидировать, пострадавших не было.

Пожар на Краснодарском НПЗ после ночной атаки БПЛА / фото Astra

7 августа обломки дрона вызвали пожар на Афипском НПЗ, однако масштабы ущерба пока неизвестны. 7 июля атака беспилотников привела к падению обломков на территорию Ильского НПЗ.

Какими были удары по Усть-Луге?

Российский нефтяной терминал в Усть-Луге на Балтике в сентябре будет работать примерно на половину мощности – около 350 тысяча баррелей в сутки. Это связано с повреждением трубопроводной инфраструктуры в результате ударов украинских беспилотников.

Какие последствия атак на трубопровод "Дружба"?

Поставки нефти в Венгрию и Словакию по советскому трубопроводу "Дружба" были прерваны после удара по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области.

Атака на ЛПДС "Унеча" в Брянске / Фото росСМИ

Украинские военные заявили, что 13 августа дроны атаковали насосную станцию, вызвав повреждения и большой пожар.

Какими были удары по Новошахтинску?

В августе власти России сообщили о пожаре после удара беспилотника по промышленной площадке в Новошахтинске Ростовской области, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

На НПЗ произошел масштабный пожар, который не могли ликвидировать пять дней.

Какими были удары по Волгоградскому НПЗ?

Украинские военные заявили 14 августа об атаке дронами на нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области, что повлекло масштабные пожары. По словам двух источников, предприятие, которым управляет компания "Лукойл", было остановлено.

Поражение Волгоградского нефтеперерабатывающего завода / скриншот

Ранее, в феврале, этот НПЗ также прекращал работу на неделю после атаки беспилотника.

Какими были атаки на Саратовский НПЗ?

Украинские военные сообщили, что в ночь на 10 августа ее дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. Это привело к взрыву и пожару.

Пожар на НПЗ в Саратове / Фото из телеграм-канала Андрея Коваленко

Ранее, в феврале, этот завод также был вынужден приостановить производство топлива после удара беспилотника.

Что еще надо знать об ударах по НПЗ России?