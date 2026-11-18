Ворог розпочав безпрецедентне полювання на українську енергетику. Аби уникнути жорстких блекаутів та зберегти тепло в оселях, влада та енергетики екстрено змінюють стратегію захисту.

Що відомо про російські атаки по енергетиці

З вересня російські війська суттєво посилили терор, завдавши понад 1 000 прицільних ударів по вітчизняній енергетиці, про що повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Головною мішенню окупантів стали високовольтні підстанції, руйнування яких напряму впливає на стабільність подачі струму в будинки. Через це для оперативних ремонтів Україна потребує значно більшої кількості специфічного обладнання.

Під час зустрічі з наглядовою радою компанії "Укренерго", обговорили критичні питання залучення коштів. Наразі дієвим інструментом для порятунку системи залишається Фонд підтримки енергетики України.

Цікаво! Спільно з директором Енергетичного співтовариства Артуром Лорковським вже створюється спеціальна робоча група, яка оперативно реагуватиме на запити енергетиків та шукатиме гроші за кордоном.

Окрема тема – захист. Ведеться робота над будівництвом захисних споруд на важливих енергетичних об'єктах у великих містах,

– заявив Шмигаль.

Проте деякі регіони відстають від плану. Наразі від "Укренерго" очікують визначення відповідального керівника, який опікуватиметься цим напрямом.

Нагадаємо, що Росія регулярно атакує українську енергетику. Наприклад, протягом минулого тижня Росія здійснила 116 атак на українську енергетику та нафтогазовий сектор.

А 17 листопада під удар потрапив об'єкт у Бориспільському районі Київщини. Його росіяни атакували вже вдруге за місяць.