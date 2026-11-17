Удар по енергетиці Київщини (фото ілюстративне) / Фото Shutterstock
Ворог не покидає спроб занурити українців у темряву. Черговий удар ставить під загрозу стабільність електропостачання для тисяч родин у столиці.
Що сталося та кого стосуються можливі відключення
Російські війська знову завдали цілеспрямованого удару по енергетичній інфраструктурі Київської області, про що повідомили у ДТЕК.
Цього разу ворог пошкодив один із важливих об'єктів у Бориспільському районі, який зазнає руйнувань уже вдруге за останній місяць.
Наразі фахівці компанії ДТЕК не можуть миттєво розпочати ремонтні роботи. Енергетики очікують на офіційний дозвіл від Державної служби з надзвичайних ситуацій та військових, щоб безпечно зайти на об'єкт та оцінити масштаби збитків.
Як тільки ситуація стане безпечнішою, розпочнемо відновлення. Битва за світло триває!
Нагадаємо, що Росія не припиняє атакувати енергетику України. Зокрема, надзвичайно складна ситуація у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Крім того, на Дніпропетровщині внаслідок атаки 700 тисяч родин залишилися без світла. Відключення світла торкнулися мешканців Дніпра, а ще Дніпровського, Павлоградського, Камʼянського та Самарівського районів.
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