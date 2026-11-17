Що сталося та кого торкнулися відключення

Зранку російські війська завдали нових масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області. Через значні руйнування об'єктів генерації та розподілу одразу 700 тисяч родин залишилися без електропостачання, про що повідомляє ДТЕК.

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Аварійні знеструмлення вдарили по гаманцях та побуту мешканців Дніпра, а також Дніпровського, Павлоградського, Кам'янського та Самарівського районів. Відсутність світла означає не лише темряву в оселях, але й ризик зупинки водопостачання та опалення, що вимагає від людей додаткових витрат на альтернативні джерела енергії.

Як енергетики рятують ситуацію та що робити споживачам

Фахівці безперервно працюють над тим, щоб повернути світло в домівки, однак ремонти тривають лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Насамперед бригади заживлюють об'єкти критичної інфраструктури, від яких залежить виживання області: лікарні, котельні та насосні станції.

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Битва за світло триває– наголошують у компанії.

Мешканцям знеструмлених районів варто підготувати запаси води, зарядити павербанки за першої ж нагоди та дізнатися адреси найближчих "Пунктів незламності", де можна зігрітися абсолютно безкоштовно.

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Якою була ситуація з енергетикою напередодні

Ворог цілеспрямовано знищує енергосистему регіону вже не перший тиждень, змушуючи українців витрачати тисячі гривень на пальне для генераторів. Нагадаємо, що 8 листопада Дніпропетровщина вже пережила схожий удар – тоді без світла опинилися понад 600 тисяч абонентів, а медичні заклади були змушені екстрено переходити на резервне живлення.

Крім того, останніми днями під масованим вогнем опинилися й інші регіони. Зокрема, 15 листопада через російські атаки частково знеструмило Запоріжжя, де виникли перебої з водою та теплом, а 16 листопада ворог вдарив по об'єктах ДТЕК на Одещині, залишивши в темряві понад 52 тисячі родин.