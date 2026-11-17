Что произошло и кого затронули отключения

Утром российские войска нанесли новые масштабные удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. Из-за значительных разрушений объектов генерации и распределения сразу 700 тысяч семей остались без электроснабжения, что сообщает ДТЭК.

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Аварийные отключения электроэнергии ударили по кошелькам и быту жителей Днепра, а также Днепровского, Павлоградского, Каменского и Самаровского районов. Отсутствие света означает не только темноту в домах, но и риск остановки водоснабжения и отопления, что требует от людей дополнительных затрат на альтернативные источники энергии.

Как энергетики спасают ситуацию и что делать потребителям

Специалисты непрерывно работают над тем, чтобы вернуть свет в дома, однако ремонтные работы ведутся только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. В первую очередь бригады восстанавливают объекты критической инфраструктуры, от которых зависит выживание области: больницы, котельные и насосные станции.

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Битва за свет продолжается– отмечают в компании.

Жителям обесточенных районов следует запастись водой, зарядить портативные зарядные устройства при первой же возможности и узнать адреса ближайших "Пункты незламности", где можно согреться совершенно бесплатно.

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Какова была ситуация с энергетикой накануне

Враг целенаправленно уничтожает энергосистему региона уже не первую неделю, вынуждая украинцев тратить тысячи гривен на топливо для генераторов. Напомним, что 8 ноября Днепропетровская область уже пережила подобный удар – тогда без света оказались более 600 тысяч абонентов, а медицинские учреждения были вынуждены экстренно переходить на резервное питание.

Кроме того, в последние дни под массированным обстрелом оказались и другие регионы. В частности, 15 ноября из-за российских атак частично обесточилось Запорожье, где возникли перебои с водой и теплом, а 16 ноября враг нанес удар по объектам ДТЭК в Одесской области, оставив в темноте более 52 тысяч семей.