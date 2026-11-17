Удар по энергетике Киевской области (фото иллюстративное) / Фото Shutterstock
Враг не перестает пытаться погрузить украинцев в темноту. Очередной удар ставит под угрозу стабильность электроснабжения для тысяч семей в столице.
Что произошло и кого коснутся возможные отключения
Российские войска вновь нанесли целенаправленный удар по энергетической инфраструктуре Киевской области, что сообщили в ДТЭК.
На этот раз враг повредил один из важных объектов в Бориспольском районе, который подвергается разрушениям уже второй раз за последний месяц.
В настоящее время специалисты компании ДТЭК не могут немедленно приступить к ремонтным работам. Энергетики ожидают официального разрешения от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военных, чтобы безопасно попасть на объект и оценить масштабы ущерба.
Как только ситуация станет более безопасной, мы начнем восстановительные работы. Битва за свет продолжается!
Напомним, что Россия не прекращает атаковать энергетику Украины. В частности, чрезвычайно сложная ситуация сложилась в Днепропетровской и в Запорожской области.
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Кроме того, в Днепропетровской области в результате атаки 700 тысяч семей остались без света. Отключение света и затронули жителей Днепра, а также Днепровского, Павлоградского, Каменского и Самаровского районов.
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