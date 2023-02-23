Зміни в енергетиці: що допоможе українцям уникнути вимкнень світла

Росіяни продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру України. Проте влада й енергетики докладають максимум зусиль, щоб мінімізувати наслідки ударів.

Так, на Харківщині вже розпочали процес децентралізації енергетики. Про це 24 Каналу сказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

Варте уваги Випалена та знищена російськими ракетами: як зараз має вигляд українська енергетика

Як уникнути відключень

За словами кореспондентки, днями Харківську область відвідав міністр енергетики Герман Галущенко. Обласна влада також повідомила, що передали близько 15 тонн обладнання (генератори, трансформатори) для ремонту енергетичних об'єктів, які постраждали або можуть постраждати. Створюється запас, який дозволить рятувати енергосистему.

"Наразі Харківщина самостійно забезпечує свої потреби. Раніше було чимало аварійних та планових відключень, але ситуацію вдалося стабілізувати. Сьогодні 115 тисячам абонентів повернули живлення. На жаль, у прифронтових зонах продовжують застосовувати відключення через обстріли з боку ворога. Щойно безпекова ситуація дозволяє, роботи продовжуються", – відзначила Черненко.

Окупанти сильно вгатили по Харківщині / Чого чекають до 24 лютого: дивіться відео

Велика проблема є в населених пунктах, які перебували під окупацією. Наприклад, у звільненому Слатиному на півночі області 80% енергообладнання повністю зруйноване, його потрібно замінювати. Крім того, 8 000 кілометрів ліній електромереж ще заміновані.

"Головне завдання – повернути електропостачання 35 тисячам абонентів, з них 11 тисяч перебувають на окупованих територіях. Можна говорити про те, що відновлення здійснювати важко через постійні обстріли, мінування та погодні умови. На Харківщині 29 населених пунктів ще перебувають під окупацією – це менше ніж 2% території області", – наголосив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Процес децентралізації енергетики є вкрай важливим для нашої країни. Йдеться про те, що кожна область має бути енергетично незалежною. Так, при масованому обстрілі критичної інфраструктури вдасться мінімізувати наслідки, не допустити блекауту по всій країні й швидше полагодити об'єкт.

"Ми розуміємо, що атаки не зупиняться. Тому зараз йдеться про те, як максимально убезпечитися і які кроки зробити, щоб мати резерви. Нерідко є ситуація, коли ми можемо генерувати, але не можемо передати у регіони, де є дефіцит. Тож важливо зробити децентралізацію генерації, щоб мати потужність в самому регіоні", – підсумував міністр енергетики України Герман Галущенко.

Чи є загроза блекауту