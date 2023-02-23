Так, в Харьковской области уже начали процесс децентрализации энергетики. Об этом 24 Канала сказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Как избежать отключений

По словам корреспондентки, на днях Харьковскую область посетил министр энергетики Герман Галущенко. Областные власти также сообщили, что передали около 15 тонн оборудования (генераторы, трансформаторы) для ремонта пострадавших или пострадавших энергетических объектов. Создается запас, позволяющий спасать энергосистему.

"Сейчас Харьковщина самостоятельно обеспечивает свои потребности. Раньше было немало аварийных и плановых отключений, но ситуацию удалось стабилизировать. Сегодня 115 тысяч абонентов вернули питание. К сожалению, в прифронтовых зонах продолжают применять отключения из-за обстрелов со стороны врага. Как только ситуация разрешается, работы продолжаются ", – отметила Черненко.

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Большая проблема есть в населенных пунктах, находившихся под оккупацией. Например, в освобожденном Слатино на севере области 80% энергооборудования полностью разрушено, его нужно заменять. Кроме того, 8 тысяч километров линий электросетей еще заминированы.

"Главная задача – вернуть электроснабжение 35 тысяч абонентов, из них 11 тысяч находятся на оккупированных территориях. Можно говорить о том, что восстановление осуществлять трудно из-за постоянных обстрелов, минирования и погодных условий. На Харьковщине 29 населенных пунктов еще находятся под оккупацией – это меньше чем 2% территории области", – подчеркнул глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Процесс децентрализации энергетики крайне важен для нашей страны. Речь идет о том, что любая область должна быть энергетически независимой. Так, при массированном обстреле критической инфраструктуры удастся минимизировать последствия, не допустить блекаута по всей стране и поскорее починить объект.

"Мы понимаем, что атаки не остановятся. Поэтому сейчас речь идет о том, как максимально обезопаситься и какие шаги предпринять, чтобы иметь резервы. Нередко есть ситуация, когда мы можем генерировать, но не можем передать в регионы, где есть дефицит. Поэтому важно сделать децентрализацию генерации, чтобы иметь мощность в самом регионе", – подытожил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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