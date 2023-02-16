Про це 24 Каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, найнебезпечніша ситуація була в листопаді та грудні 2022 року, а з січня 2023 енергетики запровадили новий метод реагування на обстріли.

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Енергосистема стабілізується

Володимир Омельченко переконаний, що загроза блекауту вже минула. Найбільша загроза повного відключення була наприкінці 2022 року, але зараз її вже немає. При цьому вона повністю не зникла, адже війна триває.

Починаючи з січня, ми почали виходити з цієї надзвичайно ризикованої зони, насамперед через те, що наші енергетики запровадили новий метод реагування на обстріли. Вони почали реагувати не реактивно, а проактивно, розвантажуючи систему напередодні ударів,

– сказав Володимир Омельченко.

Також директор енергетичних програм Центру Разумкова відзначив хорошу роботу системи ППО.

Розслаблятись не потрібно

Володимир Омельченко зазначив, що міжнародна допомога посилюватиме стабільність роботи енергосистеми й ситуація буде ставати краще, але є інша проблема.

Володимир Омельченко про можливість блакауту: дивіться відео

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова, нинішня модель ринку електричної енергії в Україні вимиває кошти в енергетичних підприємств.

По суті вся наша енергетика працює зі збитками та субсидує населення і бізнес. Тому це не може так довго продовжуватись. Якщо не виправити ці недоліки нашого енергоринку, тобто не перейти на європейську прозору систему ринку, то у нас дефіцит може відновитись і залишатись досить довгий час,

– сказав Омельченко.

Також Володимир Омельченко наголосив, що у квітні 2023 почнуться регламентні роботи по ремонту блоків, й через це також може виникнути дефіцит.

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