Про це заявив глава правління Укренерго Володимир Кудрицький. Він повідомив, що ситуація в енергосистемі стабілізувалася і навіть покращилася.

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Ситуація в енергосистемі покращилася

За його словами, незначні або не дуже масштабні мережеві обмеження споживання спостерігаються тільки в Одеському районі та на Київщині.

Ми не спостерігали дефіциту потужності в нашій енергосистемі. У деяких регіонах, таких як Одеський регіон, Київщина спостерігалися незначні або не дуже масштабні мережеві обмеження споживання. Вони пов'язані з тим, що розбиті мережі, які зараз відновлюються активно, все ще не здатні пропустити 100% обсягів електроенергії для того, щоб покрити 100% споживання в той чи інший час для цих областей,

– сказав Кудрицький.

Серед причин стабілізації енергетичної ситуації: злагоджена робота енергетиків, ремонти, потепління та відповідне зниження споживання, імпорт електричної енергії з країн Європи.

За даними Укренерго, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п'яту добу.

Яка ситуація зі світлом в Одесі

Глава правління Укренерго повідомив, що енергетична ситуація в Одесі набагато краща, ніж після останньої аварії.

"Є певні обмеження, пов'язані з нездатністю мережі проживити на 100% місто і район, але працюємо над усуненням всіх обмежень в Одесі та інших регіонах, де у нас можуть час від часу виникати проблеми з доставкою електроенергії споживачам", – пояснив Кудрицький.

Він прогнозує, що в найближчі тижні при умові, що не буде нових масштабних руйнувань і пошкоджень нашої інфраструктури, енергетикам вдасться усунути "вузькі місця" в енергосистемі.

Україна зменшила імпорт електроенергії

Кудрицький заявив, що обсяги імпорту електроенергії з Європи знижуються через збільшення доступної генерації в українській енергосистемі.

Україна імпортує набагато менше електричної енергії з країн Європи, ніж це було ще кілька днів тому.

"Імпорт тане на очах, тому що на очах збільшується доступна генерація в українській енергосистемі, збільшуються можливості України виробляти електроенергію всередині країни. Українська електроенергія дешевша за європейську, а відтак в українських споживачів є стимул відмовитися від імпорту, коли внутрішнього ресурсу вистачає. Це природний процес, в цьому немає нічого страшного. Важливо, що можливість імпорту завжди відкрита, – і це є фактор безпеки, яким можна скористатися в разі чого", – пояснив Кудрицький.