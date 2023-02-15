Відповідні рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) на своєму засіданні.

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Що тепер зміниться

Регулятор зобов'язав операторів систем розподілу забезпечити низку вимог. Зокрема:

розміщувати на власному офіційному вебсайті в інтернеті інформацію про час початку та закінчення перерви електроживлення об'єкта споживача із зазначенням, у тому числі назв перерв;

обленерго має розміщувати на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет актуальні графіки погодинного відключення об'єктів споживачів;

компанії мають забезпечити адресне повідомлення споживачів, які попередньо пройшли авторизацію на відповідних електронних сервісах, за їх запитом про актуальну інформацію щодо відповідної перерви в електроживленні.

У НКРЕКП вважають, що таке рішення регулятора має сприяти більшій поінформованості споживачів, а також забезпеченню дієвого контролю за дотриманням справедливості у питанні вимкнення світла.

Яка ситуація в енергосистемі зараз

Українська енергосистема пережила вже чотирнадцяту атаку ворога. Однак ситуація загалом залишається контрольованою. Зокрема, 15 лютого Укренерго не надавало обмежень споживання електроенергії. Тому це дозволяє не відключати світло більшості регіонів України.

Стабілізаційні відключення протягом 15 лютого діятимуть на Одещині. Останніми днями в енергосистемі регіону була складна ситуація.