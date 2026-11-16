У листопаді 2026 року атаки українських дронів зупинили три нафтозаводи, які постачають пальне до Москви. Рязанський НПЗ втратив 90% потужностей, а гіганти в Ярославлі та Нижньому Новгороді припинили переробку.

Подробиці повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на дані аналізу експерта Rand Corp Майкла Борнета.

Столичний регіон втратив основні обсяги пального

Підприємство "Янос" у Ярославлі потужністю 314 тисяч барелів на добу зупинило виробництво після атаки дронів 3 листопада. Одночасно повністю припинив переробку нафти завод Норсі компанії "Лукойл" у Нижньому Новгороді, який постачає паливо до столичного регіону нафтопродуктопроводом.

Рязанський нафтопереробний завод компанії "Роснефть" зазнав атаки 5 листопада і наразі паралізований на 90%. Підприємство здатне переробляти лише 34 тисячі барелів на добу з можливих 342 тисяч.

Єдиним діючим об'єктом у столичному регіоні залишився Московський НПЗ "Газпром нафти". Проте після удару в липні завод так і не відновився повністю: його завантаження становить приблизно 70%, або 168 тисяч барелів на добу з проєктних 240 тисяч.

За оцінкою аналітика, майже всі підприємства, атаковані українськими безпілотниками за останні два тижні, втратили щонайменше половину виробничих потужностей.

Масштабні втрати нафтопереробки охопили регіони Росії

Найбільший у Росії Омський НПЗ після ударів 11 листопада працює із завантаженням близько 30%. Другий за обсягами переробки завод Кінеф у Ленінградській області втратив орієнтовно 70% потужностей після нальоту 9 листопада.

Новокуйбишевський НПЗ після атаки 30 жовтня повністю припинив виробництво продукції.

Волгоградський НПЗ та Новоуфимський НПЗ втратили половину потужностей, Башнефть-УНПЗ скоротив переробку на третину, а після вересневих ударів досі не відновили роботу Куйбишевський і Сизранський заводи, тоді як НПЗ у Туапсе простоює з травня.

Українські удари "відібрали значну частину переробних потужностей Росії та поклали край короткому періоду, коли країна мала надлишок пропозиції у вигляді нафтопродуктів,

– зазначив Майкл Борнет.

Ефективність ударів знизила загальноросійські показники

Аналітики вказують на суттєву зміну результативності повітряних рейдів українських безпілотників по паливній інфраструктурі противника.

"Окрім збільшення частоти ударів, самі нальоти стають ефективнішими, підкреслює він: 5 – 7 влучень за одну атаку проти 1 – 2 раніше.

Обсяги переробки нафти в Росії, за оцінками експерта, впали до 3,7 мільйона барелів на добу, що на третину нижче за звичайний, довоєнний рівень у 5,5 млн барелів на день. Фактично країну забезпечують паливом приблизно 11 заводів, які не потрапили під удари й працюють на повну потужність.

Серед них – розташовані далеко за Уралом Ангарський, Комсомольський, Антипський та Ачинський НПЗ", – підсумували в The Moscow Times.

До речі, у ніч на 16 листопада Сили оборони України атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Внаслідок удару було пошкоджено комплекс виробництва бензину та установки первинної переробки нафти.