"Справжній НПЗ-пад": Сили оборони уразили Ільський нафтопереробний завод у Росії

Наразі остаточні масштаби завданих збитків з'ясовуються. Виведення з ладу обладнання первинної переробки істотно скорочує надходження нафтодоларів до бюджету ворога та обмежує заправку бойової техніки агресора, зауважують у Генштабі.

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Що відомо про атакований НПЗ

Вогневе ураження припало безпосередньо по технологічному ядру підприємства. Зокрема, пошкоджено установки атмосферної трубчастої переробки нафти АТ-4, АТ-5 та АТ-6, з яких починається процес виготовлення пального.

Ільський нафтопереробний завод є одним із найбільших виробничих майданчиків на півдні Росії, потужність якого сягає приблизно 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Його ресурси регулярно задіювали для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

Південне розташування робить цей об'єкт критичним вузлом ворожого забезпечення. Саме з цього підприємства пальне мало найкоротший логістичний шлях до підрозділів російської армії на лінії фронту та на території тимчасово окупованого Криму.

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В українському командуванні підкреслили, що Сили оборони реалізують гарантоване статтею 51 Статуту ООН право на самооборону. Заходи зі знищення воєнно-економічного потенціалу противника триватимуть і надалі задля примусу агресора до завершення війни.

Нинішній удар став черговим етапом системного вибивання російських переробних потужностей у листопаді. Раніше підрозділи української армії атакували аналогічні об'єкти в Саратові, Кірішах, Омську, Волгограді та Нижньокамську.

До слова, перепало цієї ночі й Кримському мосту. Після атаки арка автомобільного мосту змінила нахил. Російська влада фактично підтвердила пошкодження мосту.