"Настоящий НПЗ-пад": Силы обороны поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в России

В настоящее время окончательные масштабы нанесенного ущерба выясняются. Вывод из строя оборудования первичной переработки существенно сокращает поступление нефтедолларов в бюджет врага и ограничивает заправку боевой техники агрессора, отмечают в Генштабе.

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Что известно об атакованном НПЗ

Огневое поражение пришлось непосредственно на технологическое ядро предприятия. В частности, повреждены установки атмосферной трубчатой переработки нефти АТ-4, АТ-5 и АТ-6, с которых начинается процесс производства топлива.

Ильский нефтеперерабатывающий завод является одной из крупнейших производственных площадок на юге России, мощность которой достигает примерно 6,6 миллиона тонн нефти в год. Его ресурсы регулярно задействовались для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

Южное расположение делает этот объект критически важным узлом вражеского снабжения. Именно с этого предприятия топливо имело кратчайший логистический путь к подразделениям российской армии на линии фронта и на территории временно оккупированного Крыма.

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В украинском командовании подчеркнули, что Силы обороны реализуют гарантированное статьей 51 Устава ООН право на самооборону. Меры по уничтожению военно-экономического потенциала противника будут продолжаться и в дальнейшем с целью принуждения агрессора к завершению войны.

Нынешний удар стал очередным этапом системного выбивания российских перерабатывающих мощностей в ноябре. Ранее подразделения украинской армии провели атаки на аналогичные объекты в Саратове, Киришах, Омске, Волгограде и Нижнекамске.

К слову, этой ночью пострадал иКрымскому мосту. После атаки арка автомобильного моста изменила наклон. Российские власти фактически подтвердили повреждение моста.