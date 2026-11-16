"Арка устала": в сети появились фото Крымского моста после атаки

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", который опубликовал соответствующее фото.

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Каковы повреждения Крымского моста после атаки?

По данным канала, удар по арке моста произошел около 05:40. Местные жители также сообщали, что ночью в Керчи слышали пролет беспилотников, взрывы и стрельбу.

Автомобильная арка конструкции изменила наклон / Фото "Крымский ветер"

В сети появилась информация о попадании в одну из арок судоходной части моста. Российские пропагандистские каналы утверждают, что боевая часть беспилотника упала на правую арку со стороны Крыма. По их данным, конструкция могла наклониться примерно на 15 градусов.

Арка Керченского моста устала после удара. Арка автомобильного моста заметно изменила наклон– говорится в сообщении "Крымского ветра".

Также сообщалось о больших пробках: по предварительным оценкам, по обе стороны моста в очередях остались около 2000 автомобилей.

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин признал, что мост нуждается в восстановлении. По его словам, сроки ремонтных работ будут определены в ближайшее время.

Движение по Крымскому мосту перекрыли примерно в 02:22.

Впоследствии назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке и сообщил, что проезд будет ограничен ориентировочно до середины дня.

Обратите внимание! Силы обороны Украины пока не комментировали атаку.

Отметим, что Украина трижды официально подтверждала проведение операций против Крымского моста после начала полномасштабного вторжения. В 2022 и 2023 годах удары повредили автомобильную и железнодорожную части переправы. В июне 2025 года СБУ провела подводную операцию, в ходе которой заложила взрывчатку под опоры моста.