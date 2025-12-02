Росія втрачає нафтову інфраструктуру: Україна б'є як ніколи раніше

Україна посилила атаки на нафтову інфраструктуру Москви на тлі спроб США домовитися про мирну угоду. Минулого місяця ЗСУ здійснили рекордну кількість ударів по стратегічних об'єктах.

Як Україна б'є по НПЗ Росії?

Українські дрони щонайменше 14 разів успішно атакували нафтопереробні заводи Росії у листопаді. Це найкращий показник від початку війни, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Разом з тим українські військові завдали чотирьох атак по нафтових терміналах Росії, що знаходяться у Чорному морі. Також під удар потрапили танкери, які перевозили російську нафту.

Минулого тижня українські військові атакували два танкери у Чорному морі:

Як повідомили джерела у СБУ, мова йде про підсанкційні судна Kairos і Virat, які належать "тіньовому флоту" Росії. Їх уразили морські дрони Sea Baby, після чого танкери отримали критичні пошкодження та фактично були виведені з експлуатації.

Операцію спільно провели 13 Головне Управління військової контррозвідки Служби безпеки та ВМС України.

Окрім того, біля узбережжя Дакару у Сенегалі пролунали чотири вибухи на третьому судні, яке раніше перевозило російську нафту.

Як Україна атакувала важливий порт Росії?

Також морські дрони України у минулі вихідні пошкодили один із трьох причалів термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Він є головним маршрутом для експорту нафти не лише з Росії, але й і з Казахстану.

Вибух призвів до серйозних пошкоджень. Після цього причал зупинив відвантаження нафти, пише The Moscow Times.

Консорціум повідомив, що експлуатація виносного причального пристрою ВПУ-2 неможлива.

Вантажні та інші операції припинили, а танкери відвели за межі акваторії.

У підсумку у компанії залишився лише один робочий причал. Інший знаходиться на ремонті який може продовжитися до середини січня.

Через цю атаку на Каспійський трубопровідний консорціум відреагували у Казахстані. Казахське МЗС звернулося до України із закликом припинити удари по об'єктах КТК який забезпечує понад 1% світового експорту нафти, пише Reuters.

Варто знати! За оцінками аналітиків Kpler, через удари переробка нафти в Росії минулого місяця впала до близько 5 мільйонів барелів на добу. Як правило, цей період вона переробляла 5,3 – 5,5 мільйона барелів.

