"Боляче дивитися": AP показало масштаби руйнувань газової інфраструктури України

Росія посилила атаки на газову інфраструктуру України, намагаючись залишити українців без тепла майбутньої зими. Через це Києву довелося значно збільшити імпорт газу з-за кордону.

Як виглядають зруйновані об'єкти?

Частину газової інфраструктури російські атаки зруйнували майже повністю, передає 24 Канал з посиланням на агентство Associated Press, яке отримало ексклюзивний доступ до газових родовищ "Нафтогазу".

Один із газових об'єктів компанії у Центральній Україні, який відвідали представники агенції, через удари дронів і ракет перетворився із вугільно-чорного та іржаво-червоний.

Майже через місяць після удару Росії 30 жовтня, ємності на об'єкті й досі зруйновані та порожні. А в резервуарі замість цистерн зі зрідженим пропан-бутаном розкидані уламки "Шахедів".

Наслідки удару по газовому об'єкту Нафтогазу / Associated Press

Боляче дивитися на всі ці руйнування, бо я бачив на власні очі, як тут усе створювали, будували та розвивали. Але маємо те, що маємо, і повинні працювати далі,

– розповів журналістам Віктор, який на підприємстві працює вже 28 років.

Як пише видання, остання атака на газовий об'єкт включала кілька ракет і дронів – вони спричинили пожежу площею понад 100 квадратних метрів. Працівники намагалися врятувати, що було можливо. Але осколки під час ударів пробили газопроводи та перетворили труби на сплутану купу металу.

Наслідки удару по газовому об'єкту Нафтогазу / Associated Press

Після вибуху резервуари загорілися й вибухали далі, через що металеві конструкції падали та розліталися,

– додав Віктор.

На думку працівників газовидобутку, атаки на об'єкти тривають від початку повномасштабної війни. Але останні масовані атаки були особливо руйнівними, тому ремонт може тривати місяці чи навіть роки через складність пошуку запчастин.

Робітники газових об'єктів додають, що росіяни навмисно б'ють по резервуарах зі зрідженим газом, щоб спричинити вибух, яки знищить увесь комплекс.

Варто знати! AP стало першим і єдиним медіа, якому дозволили знімати й фотографувати наслідки атак на об'єктах Нафтогазу, але без зазначення місця розташування комплексу.

Які потреби України в імпорті газу?

Загалом Україна сама здатна забезпечувати переважну частину свого споживання газу завдяки власному видобутку. Але атаки російської армії, особливо два останні нищівні удари у березні та жовтні, змушують країну імпортувати додатково 4,4 мільярда кубометрів газу цієї зими. На ці потреби необхідно 2 мільярди доларів, як зазначала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Оскільки газова інфраструктура не має жодного стосунку до військових потреб, її знищення переслідує лише одну мету: маніакальний терор, щоб українці залишилися без газу, тепла та світла,

– наголосив очільник Нафтогазу Сергій Корецький.

Наразі, за його словами, Нафтогаз забезпечив 70% необхідного фінансування через європейські кредити та гранти.

Решту коштів компанія планує отримати у вигляді позики від Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) і EXIM Bank.

Важливо! Сьогодні імпортує близько 25 – 30 мільйонів кубометрів газу на добу, щоб уникнути різкого стрибка цін в Україні та Європі.

Як Україна імпортує газ?