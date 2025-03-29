Переговори щодо економічної угоди: Київ домагатиметься більших інвестицій від США

Президент США Дональд Трамп запропонував Україні нову масштабну економічну угоду. Проте Київ проситиме внести зміни до неї.

Зокрема, українська сторона домагатиметься збільшення американських інвестицій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Вона юридично неприпустима: що буде з угодою про надра

Що відомо про нову економічну угоду

За даними видання, в п'ятницю, 28 березня, українські посадовці провели відеодзвінок зі своїми американськими колегами та з юридичними експертами, щоб отримати роз'яснення щодо майже 60-сторінкового проєкту угоди.

Варто зазначити, що американська сторона не заперечувала проти занепокоєння Києва щодо потенційного конфлікту пропозиції з цілями України щодо членства в ЄС. Така реакція свідчить про те, що Вашингтон може бути відкритим до обговорення змін.

За словами співрозмовника видання, попереду ще багато роботи, перш ніж Київ надішле свої остаточні пропозиції щодо поправок угоди, адже проєкт не містить жодних гарантій безпеки для України та через це зіткнувся з різкою критикою з боку кількох українських опозиційних депутатів.

Нагадаємо, що новий проєкт угоди щодо корисних копалин, запропонований адміністрацією Дональда Трампа, ставить під повний контроль США всі майбутні великі інвестиції в інфраструктуру та мінеральні ресурси України.