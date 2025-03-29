Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що Штати знову вимагають, аби Україна компенсувала усю допомогу. У ЗМІ лунала цифра про 123 мільярди доларів.

До теми "Загроза для суверенітету України": усе, що відомо про новий варіант угоди про корисні копалини

Чи потрібно Україні відмовитися від угоди

Як наголосив Фесенко, в перший проєктах угоди про корисні копалини, про що було відомо в лютому 2025 року, Штати також вимагали, аби Україна визнала безповоротну допомогу як борг. Згодом вдалося дійти до компромісного варіанту. Але США знову повернулися до неприйнятних для України умов.

Не дарма це називають кабальною угодою. Мовляв, має бути Фонд розвитку України. Однак часткою США буде та допомога, яку вони раніше надавали. А ми маємо надати свої стратегічні ресурси. Прибуток розподіляється, але йде до США. Це і є оплата боргу,

– розповів Фесенко.

Також там багато інших неприйнятних речей. До прикладу, Штати хочуть пріоритетне право на всі майбутні інвестиції у природні ресурси та інфраструктуру України. Також наша держава не матиме контролю за Фондом згідно з цим проєктом тощо.

На жаль, Україна не може сказати категоричне ні, адже це спровокує новий виток напруги з американцями. Потрібно спробувати змінити цей проєкт.

Якщо буде категоричне ні, то є ризик, що знову перекриють надання розвідувальної інформації та залишків зброї. Краще йти компромісним шляхом. Вести переговори та працювати над деталями, в які Трамп особливо не вникає. Тоді може бути шанс, що вийдемо на взаємоприйнятну модель угоди. Зараз вона і в юридичному, і в політичному сенсі є неприйнятною,

– підкреслив Фесенко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вже заявив, що Україна не буде визнавати військову допомогу США як борг.