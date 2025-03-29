Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что Штаты снова требуют, чтобы Украина компенсировала всю помощь. В СМИ звучала цифра о 123 миллиардах долларов.

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Нужно ли Украине отказаться от соглашения

Как отметил Фесенко, в первый проектах соглашения о полезных ископаемых, о чем было известно в феврале 2025 года, Штаты также требовали, чтобы Украина признала безвозвратную помощь как долг. Впоследствии удалось прийти к компромиссному варианту. Но США снова вернулись к неприемлемым для Украины условиям.

Не зря это называют кабальным соглашением. Мол, должен быть Фонд развития Украины. Однако долей США будет та помощь, которую они ранее предоставляли. А мы должны предоставить свои стратегические ресурсы. Прибыль распределяется, но идет в США. Это и есть оплата долга,

– рассказал Фесенко.

Также там много других неприемлемых вещей. К примеру, Штаты хотят приоритетное право на все будущие инвестиции в природные ресурсы и инфраструктуру Украины. Также наше государство не будет иметь контроля за Фондом согласно этому проекту и т.д.

К сожалению, Украина не может сказать категорическое нет, ведь это спровоцирует новый виток напряжения с американцами. Нужно попытаться изменить этот проект.

Если будет категорическое нет, то есть риск, что снова перекроют предоставление разведывательной информации и остатков оружия. Лучше идти компромиссным путем. Вести переговоры и работать над деталями, в которые Трамп особо не вникает. Тогда может быть шанс, что выйдем на взаимоприемлемую модель соглашения. Сейчас она и в юридическом, и в политическом смысле является неприемлемой,

– подчеркнул Фесенко.

Напомним, Владимир Зеленский уже заявил, что Украина не будет признавать военную помощь США как долг.