Україна збирається виставити на конкурс родовище літію "Добра" в Кіровоградській області. У вересні очікують на оглядини потенційних інвесторів у цю ділянку зі США.

Що планує уряд щодо родовища?

Уряд хоче визначити умови, оголосити конкурс і провести його до кінця грудня. За результатами конкурсу буде підписана угода на розподіл корисних копалин, повідомляє 24 Канал за посиланням на програму Кабміну.

Проєкт літієвого родовища на Кіровоградщині планують реалізувати у рамках роботи Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

Вже у вересні планують провести перше засідання ради фонду, на якому оголосять перші технічні рішення для його запуску.

Є домовленості зі Штатами про наповнення з їхнього й нашого боку першими грошима для інвестицій. І зараз ми напрацьовуємо пайплайн, тобто перелік інвестиційних проєктів, в які фонд може інвестувати впродовж наступних 12 місяців,

– розповів міністр економіки Олексій Соболєв.

За його словами, у вересні очікується велика делегація з США. Потенційні інвестори подорожуватимуть Україною, щоб розглянути подібні проєкти з видобутку корисних копалин.

Загалом у програмі уряду визначені кілька кроків у рамках співпраці зі США щодо корисних копалин:

До 30 червня 2026 року хочуть запустити хоча б один проєкт, який діятиме на основі угоди про розподіл твердих корисних копалинах (критичних чи стратегічних).

До 31 грудня 2026 року збираються розпочати не менше трьох проєктів у рамках спільного інвестиційного фонду США та України.

Важливо! У квітні 2025 року Україна та США підписали угоду про розробку корисних копалин. У межах цієї угоди був створений Американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Цей фонд покликаний залучати кошти обох країн для інвестицій в стратегічні родовища.

Чому хочуть розробляти родовище?

Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що родовище літію "Добра" на Кіровоградщині може стати першим проєктом спільного фонду США та України.

Робоча група опрацює звернення щодо його розробки. Якщо всі вимоги закону будуть дотримані – на наступному засіданні запустимо процедуру оголошення конкурсу для всіх зацікавлених компаній,

– зазначила прем'єрка.

За словами Свириденко, є зацікавленість приватних компаній у розробці цього родовища.

Видання The New York Times писало, що в торгах, зокрема, може взяти участь консорціум інвесторів з фірмою TechMet у складі, яка частково належить американському уряду.