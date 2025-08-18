Украина открывает двери для инвестиций США: первое месторождение выставят на конкурс
- Украина планирует выставить на конкурс литиевое месторождение "Добра" в Кировоградской области, привлекая инвесторов из США, с конкурсом планируют завершить до конца декабря.
Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления будет привлекать средства для инвестиций в стратегические проекты, начиная с литиевого месторождения "Добра", первое заседание совета фонда состоится в сентябре.
Украина собирается выставить на конкурс месторождение лития "Добра" в Кировоградской области. В сентябре ожидают смотрины потенциальных инвесторов в этот участок из США.
Что планирует правительство по месторождению?
Правительство хочет определить условия, объявить конкурс и провести его до конца декабря. По результатам конкурса будет подписано соглашение на распределение полезных ископаемых, сообщает 24 Канал со ссылкой на программу Кабмина.
Проект литиевого месторождения на Кировоградщине планируют реализовать в рамках работы Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления
Уже в сентябре планируют провести первое заседание совета фонда, на котором объявят первые технические решения для его запуска.
Есть договоренности со Штатами о наполнении с их и нашей стороны первыми деньгами для инвестиций. И сейчас мы нарабатываем пайплайн, то есть перечень инвестиционных проектов, в которые фонд может инвестировать в течение следующих 12 месяцев,
– рассказал министр экономики Алексей Соболев.
По его словам, в сентябре ожидается большая делегация из США. Потенциальные инвесторы будут путешествовать по Украине, чтобы рассмотреть подобные проекты по добыче полезных ископаемых.
Всего в программе правительства определены несколько шагов в рамках сотрудничества с США по полезным ископаемым:
- До 30 июня 2026 года хотят запустить хотя бы один проект, который будет действовать на основе соглашения о разделе твердых полезных ископаемых (критических или стратегических).
- До 31 декабря 2026 года собираются начать не менее трех проектов в рамках совместного инвестиционного фонда США и Украины.
Важно! В апреле 2025 года Украина и США подписали соглашение о разработке полезных ископаемых. В рамках этого соглашения был создан Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления. Этот фонд призван привлекать средства обеих стран для инвестиций в стратегические месторождения.
Почему хотят разрабатывать месторождение?
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что месторождение лития "Добра" на Кировоградщине может стать первым проектом совместного фонда США и Украины.
Рабочая группа проработает обращение по его разработке. Если все требования закона будут соблюдены – на следующем заседании запустим процедуру объявления конкурса для всех заинтересованных компаний,
– отметила премьер-министр.
- По словам Свириденко, есть заинтересованность частных компаний в разработке этого месторождения.
- Издание The New York Times писало, что в торгах, в частности, может принять участие консорциум инвесторов с фирмой TechMet в составе, которая частично принадлежит американскому правительству.
Что известно о месторождении "Добра"?
Месторождение "Добра", известное также как Новостанкуватское, расположено в Добровеличковской общине на площади около 1700 гектаров. Его открыли еще в 1989 году, а в течение 1990-х годов там проводили геологическую разведку. В то же время добыча так и не началась, поэтому месторождение имеет потенциал для будущих инвестиций.