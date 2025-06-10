Гучна обіцянка Трампа "зависла": британський бізнес досі платить мита

США та Велика Британія підписали Економічну угоду про процвітання, яка мала сприяти торгівлі між двома країнами. Однак британські виробники жаліються, що вона не діє.

Чому не діє угода між США та Великою Британією

Президент Дональд Трамп ще місяць тому оголосив що "історична" торгівельна угода між США та Великою Британією дозволить знизити накладені ним 25% тарифи на ключові британські товари, у томі числі на сталь, алюміній та автомобілі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Білий дім наголошував, що тарифи будуть знижені негайно, однак мита залишаються незмінними. Ба більше, чіткої дати, коли їх скасують, досі немає.

Наразі немає підстав вважати, що угода провалиться, але доки її не реалізовано – вона не дійсна,

– говорять британські бізнесмени.

Важливо! Джерела у бізнесових колах Великої Британії зізнаються, що навіть торгові перемовники США та Великої Британії не знають, коли саме угода запрацює.

Що говорять у Великій Британії щодо угоди

Наприкінці травня Трамп заявив, що торгівельна угода з Великою Британією "розвивається успішно для обох сторін".

Проте минулого тижня прем’єр Великої Британії Кір Стармер визнав у парламенті, що може пройти "ще кілька тижнів", перш ніж угода, підписана 8 травня, набере чинності.

Високопосадовці у британському уряді повідомили виданню, що оформлення угоди "йде за планом", але "крок за кроком".

Водночас міністерка промисловості Великої Британії Сара Джонс на зустрічі із лідерами сталеливарної галузі нібито заявила, що тарифи можуть бути знижені до нуля не раніше кінця червня.

Поки що ж британські компанії змушені оплачувати мита зі свого боку, аби не втратити клієнтів у США.

Варто знати! Разом з тим Трамп підвищив загальні мита на імпорт сталі та алюмінію до 50%, але для Великої Британії вони залишилися на рівні 25%. Однак США можуть підвищити мита до 50% після 9 липня, якщо Велика Британія не виконає зобов’язання угоди, зокрема щодо виключення Китаю з ланцюгів постачання в сталеливарній галузі та розширення доступу американського м’яса до британського ринку.