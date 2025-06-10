Почему не действует соглашение между США и Великобританией

Президент Дональд Трамп еще месяц назад объявил что "историческая" торговая сделка между США и Великобританией позволит снизить наложенные им 25% тарифы на ключевые британские товары, в том числе на сталь, алюминий и автомобили, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Белый дом отмечал, что тарифы будут снижены немедленно, однако пошлины остаются неизменными. Более того, четкой даты, когда их отменят, до сих пор нет.

Пока нет оснований считать, что соглашение провалится, но пока оно не реализовано – оно не действительно,

– говорят британские бизнесмены.

Важно! Источники в деловых кругах Великобритании признаются, что даже торговые переговорщики США и Великобритании не знают, когда именно соглашение заработает.

Что говорят в Великобритании относительно соглашения

В конце мая Трамп заявил, что торговое соглашение с Великобританией "развивается успешно для обеих сторон".

Однако на прошлой неделе премьер Великобритании Кир Стармер признал в парламенте, что может пройти "еще несколько недель", прежде чем соглашение, подписанное 8 мая, вступит в силу.

Высокопоставленные чиновники в британском правительстве сообщили изданию, что оформление соглашения "идет по плану", но "шаг за шагом".

В то же время министр промышленности Великобритании Сара Джонс на встрече с лидерами сталелитейной отрасли якобы заявила, что тарифы могут быть снижены до нуля не раньше конца июня.

Пока же британские компании вынуждены оплачивать пошлины со своей стороны, чтобы не потерять клиентов в США.

Стоит знать! Вместе с тем Трамп повысил общие пошлины на импорт стали и алюминия до 50%, но для Великобритании они остались на уровне 25%. Однако США могут повысить пошлины до 50% после 9 июля, если Великобритания не выполнит обязательства соглашения, в частности по исключению Китая из цепей поставок в сталелитейной отрасли и расширение доступа американского мяса к британскому рынку.