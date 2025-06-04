Почему Великобритания избежала 50% тарифов на сталь

Указ президента Дональда Трампа о повышении пошлин на импорт стали и алюминия в США с 25% до 50% начал действовать с 4 июня. Однако для поставщиков из Великобритании тарифы пока останутся неизменными, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Трамп в своем указе признал, что Великобритания нуждается в "другом подходе" в связи с подписанным 8 мая 2025 года Экономическим соглашением о процветании между США и Великобританией (EPD).

Однако президент добавил, что США могут повысить пошлины на сталь и алюминий для Великобритании после 9 июля 2025 года. Это произойдет при условии, что Лондон не придерживается условий соглашения о процветании между странами.

Важно! Сейчас экспорт стали из Великобритании в США уже облагается тарифами. Однако правительство Королевства заявило, что сделает все возможное, чтобы как можно быстрее реализовать соглашение, которая отменит эти пошлины.

Как Великобритания избежала 50% тарифов на сталь

Президент США уже не раз менял тарифы на импорт стали и алюминия в страну. Он отмечал, что делает это для поддержки американской сталелитейной промышленности.

10 февраля Трамп объявил 25% тарифы на импорт стали и алюминия в США.

4 июня США повысили пошлину до 50% для всех поставщиков стали, кроме Великобритании, для которой тариф оставили на уровне 25%.

Это послабление для Великобритании стало возможным после встречи британского министра по делам бизнеса Джонатана Рейнольдса с торговым представителем США Джемисоном Гриером в Париже.

В прошлом месяце они согласовали снижение пошлин на сталь и алюминий для Великобритании, а также уменьшение тарифов на автомобили до 10%. Однако соглашение еще не вступило в силу.

Стоит знать! США – второй после Евросоюза импортер стали в мире. Великобритания поставляет на рынок Соединенных Штатов 7% всего своего стального экспорта, что составляет более 400 миллионов евро в год.