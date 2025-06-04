Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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Трамп может шантажировать Европу Украиной в переговорах
Европейские чиновники изо всех сил пытаются сохранить поддержку Трампа в течение пяти недель сложных переговоров по Украине, торговли и обязательств перед НАТО.
Дипломаты опасаются, что США будут требовать уступок в одной сфере в обмен на поддержку в другой, заставив Европу пожертвовать своими основными ценностями или пойти на разрыв с Вашингтоном.
Он (Дональд Трамп – 24 Канал) может попытаться прижать нас и может загнать нас в угол со всех трех сторон,
– убежден бывший главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.
Так, ЕС готовится к тому, что Трамп потребует "хорошую торговую сделку" в обмен на поддержку Украины или отказ от повышения расходов на НАТО.
Европейские чиновники обсудили все варианты развития переговоров с Дональдом Трампом, чтобы подготовиться к худшему. Среди потенциальных сценариев называют:
- полное прекращение поддержки Украины, включая прекращение передачи разведданных и запрет на поставку европейскими странами оружия, закупленного у США;
- полномасштабная торговая война Европы с США с разрушительными последствиями для экономического роста;
- быстрый вывод из Европы американских войск и военного потенциала.
Один из высокопоставленных чиновников говорит, что сейчас все лучшие сценарии переросли в контроль убытков. "В вопросах торговли, обороны и Украины выбор стоит между плохим и очень плохим результатом", – говорят там.