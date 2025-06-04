Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Трамп може шантажувати Європу Україною у переговорах

Європейські чиновники щосили намагаються зберегти підтримку Трампа протягом п’яти тижнів складних переговорів щодо України, торгівлі та зобов’язань перед НАТО.

Дипломати побоюються, що США вимагатимуть поступок в одній сфері в обмін на підтримку в іншій, змусивши Європу пожертвувати своїми основними цінностями або піти на розрив з Вашингтоном.

Він (Дональд Трамп – 24 Канал) може спробувати притиснути нас і може загнати нас у кут з усіх трьох боків,

– переконаний колишній головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Так, ЄС готується до того, що Трамп вимагатиме "хорошу торгівельну угоду" в обмін на підтримку України або ж відмову від підвищення витрат на НАТО.

Європейські високопосадовці обговорили всі варіанти розвитку переговорів з Дональдом Трампом, аби підготуватися до найгіршого. Серед потенційних сценаріїв називають:

повне припинення підтримки України, включно з припиненням передання розвідданих і забороною на постачання європейськими країнами зброї, закупленої у США;

повномасштабна торгова війна Європи зі США з руйнівними наслідками для економічного зростання;

швидке виведення з Європи американських військ і військового потенціалу.

Один з високопоставлених чиновників каже, що наразі всі найкращі сценарії переросли у контроль збитків. "У питаннях торгівлі, оборони та України вибір стоїть між поганим і дуже поганим результатом", – кажуть там.