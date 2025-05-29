Про це у розмові з 24 Каналом зазначив екссекретар польської делегації у Парламентській асамблеї НАТО Петр Кульпа, пояснивши, що це забезпечувало б вхід США на ринки, підпорядкування тарифній політиці Штатів проти Китаю.

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Трамп хоче розмовляти окремо з кожною країною ЄС

Американський лідер, на думку Кульпи, не в змозі створити сьогодні своїми обмеженнями проблеми для Китаю. Адже Пекін з 2018 року готувався до такого сценарію і перемістив свої ринки продажу так, аби не залежати від Сполучених Штатів.

Союз глобального поліцейського з глобальним бандитом (Росією) націлений проти Європи,

– наголосив екссекретар польської делегації у Парламентській асамблеї НАТО.

Трамп, з його слів, хоче поставити ЄС в ту позицію, в якій опинилась Велика Британія. Вона отримала певні квоти на продаж машин на американському ринку за нижчі тарифи, проте зобов'язувалась зробити закупівлі в США на 100 мільярдів доларів.

США хочуть домовлятися з кожною країною окремо, а не з Євросоюзом як цілим,

– підкреслив Кульпа.

Кульпа впевнений, що без підтримки Європи Сполучені Штати не спроможні виграти у тарифній, валютній, торговій війні з Китаєм. Згідно з його прогнозом, скоро можна буде спостерігати інфляцію, бо зона ЄС вимушена буде друкувати гроші, аби зберегти своє місце у глобальних відносинах.

Тому що гра на послаблення долара змушує всіх грати так само. Той, хто зберігатиме цінність власної валюти, буде втрачати ринки. Зараз цей процес, як підсумував Кульпа, розпочинається.