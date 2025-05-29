Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил экс-секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа, объяснив, что это обеспечивало бы вход США на рынки, подчинение тарифной политике Штатов против Китая.

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Трамп хочет разговаривать отдельно с каждой страной ЕС

Американский лидер, по мнению Кульпы, не в состоянии создать сегодня своими ограничениями проблемы для Китая. Ведь Пекин с 2018 года готовился к такому сценарию и переместил свои рынки продаж так, чтобы не зависеть от Соединенных Штатов.

Союз глобального полицейского с глобальным бандитом (Россией) нацелен против Европы,

– отметил экс-секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Трамп, по его словам, хочет поставить ЕС в ту позицию, в которой оказалась Великобритания. Она получила определенные квоты на продажу машин на американском рынке по более низким тарифам, однако обязывалась сделать закупки в США на 100 миллиардов долларов.

США хотят договариваться с каждой страной отдельно, а не с Евросоюзом как целым,

– подчеркнул Кульпа.

Кульпа уверен, что без поддержки Европы Соединенные Штаты не способны выиграть в тарифной, валютной, торговой войне с Китаем. Согласно его прогнозу, скоро можно будет наблюдать инфляцию, потому что зона ЕС вынуждена будет печатать деньги, чтобы сохранить свое место в глобальных отношениях.

Потому что игра на ослабление доллара заставляет всех играть так же. Тот, кто будет сохранять ценность собственной валюты, будет терять рынки. Сейчас этот процесс, как подытожил Кульпа, начинается.