Мовиться про мита Трампа заради можливих фінансових махінацій або навіть помсти європейцям. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.

До теми Трамп заявив про плани ввести 50% мита на товари ЄС з червня

Може бути 2 варіанти

Ігор Ейдман припустив, що, можливо, у такий спосіб Трамп проводить певні фінансові махінації щодо біржі. Адже заяви про мита обвалюють курс акцій, які можна купувати за мінімальними цінами.

Трошки шахраює. Він не вперше це робить. Спочатку він робить такі заяви, які обвалили курс акцій. Далі тільки він, його сім'я, оточення знають, коли він зробить заяви, які підіймуть цей курс акцій на біржі. Тобто нівелює те зниження, яке було в результаті його минулих заяв. У момент, коли акції на мінімумі, вони скуповують акції,

– пояснив він.

Згодом Трамп оголошує, що досягнуто угоди, що усе вирішили, тому жодних тарифів не буде. Акції знову підіймаються вгору і продаються. Потім американський лідер може знову повернутися до заяв про мита, і акції знову падають у ціні.

Також, за словами політолога, може бути більш негативний та небезпечний варіант. Можливо, у такий спосіб Трамп намагається карати європейців за те, що вони не підлаштовуються під його політику.

Вони не здали Україну, не стали підлаштовуватися під його політику, у формат тиску на Україну, амністію Росії за її злочини. Європейці пішли наперекір цій політиці. У такий спосіб Трамп може їм мстити за допомогою тарифів. Тому що раптом що, він одразу хапається за тарифи,

– припустив соціолог.

Є думка, що це може бути погоджено із Кремлем. Адже нікому невідомі деталі відносин Трампа з Владіміром Путіним, які, ймовірно, мають якесь спілкування.

Нагадаємо, що Дональд Трамп відклав введення 50% мит на товари з ЄС. Він планував ввести мита на імпорт товарів з Європейського Союзу з 1 червня 2025 року. Президент США вирішив продовжити торгівельні переговори до 9 липня 2025 року.