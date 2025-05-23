Що відомо про плани Трампа

Дональд Трамп заявив про наміри запровадити 50% мита на імпорт товарів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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За словами Трампа, Європейський Союз встановлює численні торговельні бар’єри, зокрема податок на додану вартість (ПДВ), штрафи для американських корпорацій, нетарифні обмеження, валютні маніпуляції та "необґрунтовані судові позови", що призводить до щорічного торговельного дефіциту США з ЄС у понад 250 мільярдів доларів.

Наші переговори з ними ні до чого не призводять! Тому я рекомендую запровадити прямі 50% мита на товари з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року. Тариф не стягується, якщо продукт зібраний або виготовлений у Сполучених Штатах. Дякую за увагу до цього питання!

- написав Трамп.

Як мита Трампа вплинуть на ЄС

Мита Трампа можуть сповільнити ріст економіки ЄСПричиною такого зниження стали загрози від змін у торговельній політиці США, зокрема зростання мит та посилення невизначеності щодо їхньої майбутньої конфігурації. У листопаді торік прогноз був оптимістичнішим – 1,5% для ЄС і 1,3% для єврозони.

Попри це, у 2026 році очікується відновлення зростання до 1,5% для ЄС та 1,4% для єврозони – завдяки вищому споживанню і відновленню інвестицій. Єврокомісія також прогнозує швидшу дезінфляцію, ніж очікувалося раніше. Після 2,4% торік інфляція в єврозоні може досягти цілі вже до середини 2025-го. У 2026 році вона становитиме в середньому 1,7%, а по всьому ЄС – 1,9%.